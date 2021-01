Golos do egípcio Koka (31 e 90+3 minutos) e do francês M'Vila (72) deram a vitória em Smyrnis, com a equipa da casa a reduzir pelo nigeriano Dauda (90).

Pela equipa do Pireu jogaram cinco portugueses: José Sá e Rúben Semedo foram totalistas, Bruma saiu aos 81 e Pepê (63) e Tiago Silva (81) foram suplentes utilizados.

Como o AEK também venceu em Creta o OFI (2-0), mantêm-se as distâncias na frente: ao cabo de 20 rondas, a equipa de Pedro Martins lidera com 54 pontos, mais 14 do que os rivais de Atenas, em segundo lugar.

SIF // AMG

Lusa/Fim