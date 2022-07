Depois de ter trazido um promissor empate a um golo de Israel, a equipa de Pedro Martins sofreu uma derrota pesada, que começou a ser desenhada logo aos cinco minutos, quando o médio do Suriname, Tjaronn Chery abriu o marcador.

O Olympiacos ainda chegou a introduzir a bola na baliza do Maccabi, aos 25 minutos, por Andreas Bouchalakis, mas o golo não seria validado após consulta do videoárbitro, por mão na bola do médio grego.

Não obstante, os gregos entraram para a segunda parte com tudo em aberto na eliminatória, mas, no espaço de quatro minutos, aos 61 e 65 minutos, o avançado haitiano Frantzdy Pierrot deitou por terra o sonho do Olympiacos de continuar na Liga dos Campeões, ao 'bisar'.

O resultado assumiu foros de escândalo a três minutos do final, aos 87, quando o médio israelita Mohammed Abu Fani fixou o resultado final ao marcar o quarto golo.

O ex-internacional sub-21 português João Carvalho foi lançado em campo por Pedro Martins após o intervalo, a render Andreas Bouchalakis.

O Maccabi Haifa vai agora defrontar os cipriotas do Apollon, na terceira pré-eliminatória de acesso à Liga dos Campeões, jogando a primeira mão em casa, em 02 de agosto, e a segunda em Chipre, sete dias depois, enquanto o Olympiacos cai para a Liga Europa, na qual vai defrontar os eslovacos do Slovan Bratislava, a 04 e 11 de agosto, decorrendo a primeira mão na Grécia.

JEC // AMG

Lusa/Fim