Depois do triunfo por 4-2 em Birmingham, na primeira mão, o conjunto grego confirmou a passagem em casa, com dois golos de Ayoub El Kaabi, aos 10 e 78 minutos.

A formação do Piréu, que conta no plantel com os portugueses Rúben Vezo, Chiquinho, João Carvalho, André Horta, Gelson Martins e Daniel Podence, vai discutir a final da competição com os italianos da Fiorentina, que, na quarta-feira, eliminaram os belgas do Club Brugge na outra meia-final.

A final da terceira edição da Liga Conferência Europa está agendada para 29 de maio, na AEK Arena, em Atenas, às 20:00 (hora em Lisboa).

MO // VR

Lusa/Fim