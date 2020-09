Oliveira promete "ir ao ataque do início ao fim" do GP da Riviera de Rimini de MotoGP

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) prometeu hoje "não baixar os braços" e fazer uma corrida "ao ataque do início ao fim" no Grande Prémio da Riviera de Rimini de MotoGP, sétima ronda do campeonato, que decorre no domingo.