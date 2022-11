"Não mudou nada em relação ao que fizemos na qualificação, agora para este jogo com a República Checa [5-1]. Tentamos sempre pôr em campo o nosso jogo, independentemente de ser amigável ou competição. Fazemos o nosso jogo - é isso que nos pedem - e, passo a passo, vamos conseguindo ficar mais fortes a cada jogo que passa", disse o lateral esquerdo, em conferência de imprensa realizada em Lagos, onde a seleção está a estagiar.

Depois da partida de sexta-feira com os checos, o grupo orientado por Rui Jorge prepara o segundo jogo particular deste estágio, frente aos nipónicos, mas o jogador do Marselha assinalou que o foco está somente no que Portugal deve fazer.

"Aqui sempre nos disseram que temos de olhar para nós, para nos preocuparmos connosco. Ainda não temos detalhes sobre o Japão, o nosso foco está em nós e naquilo que podemos fazer, e não no adversário", apontou.

Na fase final do Europeu de sub-21, que se disputa na Geórgia e na Roménia em 2023, Portugal integra o Grupo A, defrontando Geórgia (21 de junho), Países Baixos (24) e Bélgica (27).

"Cada geração é uma geração nova, não há jogadores iguais. Tentamos sim ter uma ideia de jogo e, com os jogadores que temos, acho que isso é uma grande ajuda, porque são todos de qualidade", assumiu Nuno Tavares sobre a possibilidade de a equipa das 'quinas' vencer a competição.

Confessando que "todos têm o desejo de estar no Europeu e é um orgulho fazer parte dos convocados para o Europeu", o lateral garantiu que "todos, independentemente de quem chega agora ou já estava antes, vão dar o litro para poder estar na convocatória".

Nuno Tavares assegurou igualmente que vive "um dos melhores momentos" da sua carreira, numa temporada em que se destacou na Liga dos Campeões como um dos jogadores mais rápidos, de acordo com as estatísticas.

"As coisas têm corrido bem e espero que continue assim até final da temporada. Não estava à espera de estar no top-5 na velocidade. Fico surpreendido, acho que fiz um bocado por isso ao longo deste pouco tempo no Marselha e espero dar continuidade no campeonato porque já não estamos nas competições europeias".

Em relação à preparação do grupo orientado por Rui Jorge, o central André Amaro treinou hoje condicionado devido a uma lombalgia, informou a Federação Portuguesa de Futebol.

A seleção portuguesa de sub-21 defronta o Japão, no segundo particular deste estágio, na terça-feira, no Estádio Municipal de Portimão, às 19:15.

