O candidato defendeu que esse departamento tem estado "um bocado esquecido nestes últimos anos" e garante que "a aposta deveria ter sido sempre na formação".

"O FC Porto formando um jogador, esse jogador passa depois para a equipa B ou sub-23, para depois chegar à equipa principal. E o FC Porto não tendo essa formação, não criando essas mais-valias, nem consegue encher o plantel sénior nem poderá potenciar essa nossa formação. E esses dividendos que poderíamos ter serviriam, por exemplo, para colmatar esse passivo tremendo que o FC Porto tem. O Herrera, o Brahimi e o Marcano, se os tivéssemos vendido, já não falávamos em 400 e tal milhões de passivo", disse.

Nuno Lobo defendeu uma relação com a Liga de clubes e com a Federação Portuguesa de Futebol com base "na cordialidade, paz e transparência", apesar de colocar reticências em lidar com algumas pessoas ligadas ao futebol.

"Quero ter uma relação normal, de cordialidade, paz e transparência. Aquilo que eu não tenho visto. Se me perguntar se sou capaz de me reunir com a, b, c ou d, do que tenho visto ultimamente, acho que não. O doutor Fernando Gomes convidou a doutora Cláudia Santos para trabalhar com ele. E essa senhora foi a responsável pelo arquivamento dos 'vouchers'. E eu penso: como é que me posso dar com este tipo de pessoas? Eu não quero criar clima de guerra, mas também não quero viver nele. Não quero estar com pessoas que ensombraram e ensombram o futebol português. Com essas pessoas eu não me sento", garantiu.

Nuno Lobo lembrou ainda que o único resultado que o fará satisfeito nas eleições do FC Porto é apenas pela vitória. O candidato acredita que isso é possível e que, com a forma de encarar o projeto, e a sua maneira de ser, conseguirá levar a candidatura a bom porto.

"Um bom resultado é ganhar. Por um voto, por dois, por três... Quem não gostar de mim tem de pensar que sou frontal. Não tenho medo, sou vertical e penso com o que vem do meu coração. Sou assim", concluiu.

As eleições no FC Porto acontecem no próximo dia 6 e 7 de junho e conta com 4 listas: a A, encabeçada por Pinto da Costa, a lista B, liderada por Nuno Lobo, a lista C, de José Fernando Rio, e a lista D que concorre apenas para o Conselho Superior e é dirigida por Miguel Brás da Cunha.

