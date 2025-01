Os portugueses superaram os adversários pelos parciais de 7-6 (7-1), 4-6 e 6-3, num encontro com duração de duas horas e nove minutos.

Na próxima ronda, os portugueses vão enfrentar os neerlandeses Tallon Griekspoor e Botic van de Zandschulp, que eliminaram o par composto pelo britânico Jamie Murray e o australiano John Peers.

No quadro individual, Nuno Borges, 33.º classificado do ranking ATP, foi eliminado na terceira ronda, na sexta-feira, pelo número três do mundo, o espanhol Carlos Alcaraz.

O maiato, de 27 anos, tornou-se em 2024 no primeiro tenista português a alcançar os oitavos de final no Open da Austrália, o primeiro torneio do Grand Slam da temporada.

O outro português na competição, Jaime Faria, perdeu na quarta-feira, na segunda ronda, frente ao recordista de títulos do Grand Slam e de cetros no Open da Austrália, o sérvio Novak Djokovic, por 6-1, 6-7 (4-7), 6-3 e 6-2.

