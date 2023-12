No jogo, agendado para segunda-feira, no Estádio José Alvalade (20:15), o 'juiz' da Associação de Futebol do Algarve, de 48 anos, contará com os assistentes André Campos e Pedro Felisberto, Tiago Martins no videoárbitro (VAR), coadjuvado por Bruno Jesus, e André Narciso como quarto árbitro.

Sporting e FC Porto partilham a liderança do campeonato, com os mesmos 31 pontos, seguidos de Benfica, com 30, e Sporting de Braga, com 29, que se defrontam no Estádio Municipal de Braga no domingo, a partir das 20:30.

RPM // MO

Lusa/Fim