Depois de ter vencido 2-0 no jogo inaugural, também em Fafe, o Nun'Álvares foi ganhar, por 4-3, após reviravolta, a Viana do Castelo, consumando hoje a conquista do primeiro cetro, sucedendo ao Benfica, que tinha arrebatado as últimas sete edições.

Ana Azevedo e Cátia Morgado, com três golos cada, Jana Godoi e Lídia Moreira assinaram os tentos da goleada de hoje do Nun'Álvares, que chegou ao título após quatro segundos lugares, incluindo a presença nas três últimas finais, juntando este troféu às duas Taças da Liga, erguidas em 2021/22 e 2023/24.

