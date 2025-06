Depois de uma vitória (110-111), para inverter o fator casa, e uma derrota (123-107) nos dois primeiros jogos, ambos em Oklahoma, os Pacers ganharam o primeiro embate em Indianápolis, onde, ao intervalo, já lideravam por 64-60.

A final da edição 2024/25 prossegue na sexta-feira, novamente em Indiana, enquanto o quinto jogo realiza-se no reduto dos OKC, na segunda-feira. Se necessário, Indianápolis será palco do sexto encontro (19 de junho) e Oklahoma City do sétimo (22).

