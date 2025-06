Conferência da ONU chega ao fim sem ratificações para entrada em vigor do Tratado do Alto Mar

Nice, França, 13 jun 2025 (Lusa) -- A terceira Conferência da ONU sobre o Oceano termina hoje com uma declaração final, após cinco dias de discussão sobre a proteção dos ecossistemas marinhos, mas sem as 60 ratificações necessárias à entrada em vigor do Tratado do Alto Mar.