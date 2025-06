No total, no ano passado foram registadas 71.834 violações de mulheres, enquanto os feminicídios aumentaram 0,69% em relação a 2023, atingindo 1.459, o número mais elevado desde que estes dados são contabilizados.

De acordo com o Ministério da Justiça, o Brasil registou uma queda de 6,3% nos homicídios dolosos, com 35.365 casos em 2024, contra 37.754 em 2023.

O relatório, elaborado com dados fornecidos pelos estados e municípios do país, destaca que o número médio de homicídios dolosos por dia no país caiu para 97 em 2024, consolidando uma queda de 16% desde 2020.

As mortes por intervenção de agentes do Estado também tiveram queda: "6.134 vítimas em 2024 e 6.391 em 2023, representando uma redução de 4,02%", lê-se no documento.

MIM // VQ

Lusa/Fim