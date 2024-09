Num encontro dos quartos de final, disputado na terça-feira à noite, a bielorrussa de 26 anos bateu Zheng, campeã olímpica em Paris e finalista vencida do Open da Austrália, em apenas dois 'sets'.

Sabalenka triunfou face à chinesa de 21 anos, atual sétima do mundo, com os parciais de 6--1 e 6--2, num encontro disputado no Arthur Ashe Stadium e que teve a duração de uma hora e 13 minutos.

A bielorrussa venceu Zheng pela terceira vez consecutiva, depois de embates no Open dos Estados Unidos em 2023 e na final do Open da Austrália, no início da época.

Nas meias-finais, a bielorrussa vai defrontar a norte-americana Emma Navarro, de 23 anos, atual 12.ª do ranking mundial.

Horas antes, a tenista da casa tinha-se apurado pela primeira vez para as meias-finais de um torneio do Grand Slam, ao derrotar a espanhol Paula Badosa, de 26 anos, 29.ª da hierarquia, com os parciais de 6-2 e 7-5.

Caso ultrapasse Navarro, Sabalenka irá chegar pelo segundo ano consecutivo à final do quarto Grand Slam da época.

Em 2023, a bielorrussa foi derrotada pela também norte-americana Coco Gauff, que este ano se ficou pelos oitavos de final.

O Open dos Estados Unidos está a decorrer até domingo em Flushing Meadows, Nova Iorque.

