Os Clippers até começaram bem e acabaram o primeiro quarto cinco pontos à maior (21-26), mas os Nuggets dominaram o segundo quarto (37-21), chegando ao intervalo já a vencer por 11 (58-47), e resolveram, praticamente, o encontro no início da segunda parte, com um parcial de 17-3, para uma vantagem de 25 (75-50).

No início do último quarto a diferente chegou mesmo a 35 pontos (103-68), com os Clippers a amenizarem o desaire na parte final, mas já conscientes de que a época terminara.

Christian Braun, com 21 pontos, cinco ressaltos e quatro assistências), e, sobretudo, uma implacável defesa sobre James Harden (sete pontos, com dois em oito nos 'tiros' de campo, cinco ressaltos e 13 assistências), foi a figura dos Nuggets.

Aaron Gordon, com 22 pontos, o canadiano Jamal Murray, com 16, o sérvio Nikola Jokic, com 16 pontos, 10 ressaltos e oito assistências, Michael Porter Jr., com 15 pontos, e o suplente Russell Westbrook, com 16 pontos, cinco ressaltos e cinco assistências, também se destacaram nos locais.

Nos Clippers, o melhor foi Kawhi Leonard, que terminou o embate com 22 pontos e cinco ressaltos.

Com o triunfo na série por 4-3, os Nuggets vão agora defrontar os primeiros cabeças de série da Conferência Oeste, os Oklahoma City Thunder, que superaram os Memphis Grizzlies por 4-0.

Na outra meia-final do Oeste, os Minnesota Timberwolves, que bateram os Los Angeles Lakers por 4-1, enfrentam o vencedor do duelo entre os Houston Rockets e os Golden State Warriors, com 'negra' marcada para hoje, no Texas.

Na Conferência Este, os Cleveland Cavaliers (4-0 aos Miami Heat) recebem hoje os Indiana Pacers (4-1 aos Milwaukee Bucks), enquanto os campeões em título Boston Celtics (4-1 aos Orlando Magic), de Neemias Queta, são anfitriões dos New York Knicks (4-2 aos Detroit Pistons) na segunda-feira.

As meias-finais de conferência dos play-offs da NBA, como todas as eliminatórias, disputam-se à melhor de sete encontros, com a equipa que vencer quatro a seguir em frente.

