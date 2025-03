Três vezes eleito Jogador Mais Valioso (MVP) da NBA, Jokic fechou a noite de sexta-feira com 31 pontos, 21 ressaltos e 22 assistências, um novo máximo de carreira, no que foi o seu 29.º triplo-duplo da temporada.

"Não fiz nada de especial, apenas parecia que todos estávamos a fluir bem", comentou o poste, no final do encontro, que só foi decidido no prolongamento, após empate 125-125 no fim do tempo regulamentar.

A caminho de completar a oitava época consecutiva com mais de 10 triplos-duplos, o marco de sexta-feira (madrugada de hoje em Lisboa) foi apenas mais um recorde na carreira de Jokic.

Aos 30 anos, o primeiro jogador de Denver a ser eleito MVP, já se tornara o primeiro a ultrapassar os 2.000 pontos, 1.000 ressaltos e 500 assistências numa época, o mais rápido a conseguir 20 pontos, 15 assistências e 15 ressaltos num jogo e o primeiro a terminar no topo das classificações de pontos, ressaltos e assistências nos play-offs da mesma época.

A 19 jogos do final da temporada, Jokic está entre os favoritos a receber o prémio MVP. Em caso de vitória, será o quarto da carreira, um número que não será recorde, mas que o deixa em companhia ilustre. Em 77 épocas de NBA só cinco jogadores o conseguiram: Bill Russel, Kareem Abdul-Jabbar, Wilt Chamberlain, Michael Jordan e Lebron James.

