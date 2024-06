"Novak Djokovic (terceiro do ranking ATP) e Dusan Lajovic (56.º) reúnem as condições relativas ao ranking ATP e confirmaram a sua participação" nos Jogos Olímpicos, informou o comité olímpico sérvio.

Os Jogos Olímpicos vão decorrer de 26 de julho a 11 de agosto, pelo que o tenista de 37 anos tem ainda pouco mais de um mês para recuperar do problema no menisco medial que o obrigou a intervenção cirúrgica em 03 de junho.

Dois dias antes, o experiente tenista tinha sido forçado a uma maratona de mais de quatro horas para recuperar de desvantagem para vencer o argentino Francisco Cerundolo em cinco sets (6-1, 5-7, 3-6, 7-5 e 6-3), na quarta eliminatória do torneio francês em terra batida, segundo Grand Slam de 2024.

Relutante a intervenções cirurgias e vacinas (recusou-se ao fármaco anti-convid-19), o sérvio atuou carregado de anti-inflamatórios, que se revelaram inúteis: ao ter de abandonar, falharia assim o embate com o norueguês Casper Ruud na ronda seguinte.

A desistência do sérvio custou ao tricampeão do torneio parisiense (2016, 2019 e 2023) e recordista de títulos do Grand Slam, com 24, a liderança do ranking, elevando o italiano Jannik Sinner a número um mundial.

"Os Jogos Olímpicos de Paris são muito importantes, sempre foram uma prioridade para mim", disse o atleta em abril, antes do torneio de Monte Carlo.

Em Paris2024, Novak Djokovic procura uma inédita medalha de ouro, o único troféu que falta ao atleta mais titulado da história e que em Pequim2008 foi medalha de bronze.

Pouco provável será a sua recuperação para Wimbledon, outro dos quatro Grand Slam, que venceu por sete vezes, de 01 a 14 de julho.

