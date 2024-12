Em jogo da 17.ª jornada da 'Premier', o Forest, com Jota Silva a entrar aos 75 minutos, impôs a primeira derrota em casa ao Brentford, equipa que teve também como suplente utilizado Fábio Carvalho, a partir dos 81.

A equipa de Nuno Espírito Santo abriu o marcador aos 38 minutos, num golo de Ola Aina, assistido por Neco Williams, e, já na segunda parte, foi Anthony Elanga, muito rápido, a aproveitar uma má receção de Lewis-Potter, para fazer o 2-0, aos 51.

O triunfo permite ao Nottingham Forest subir a terceiro, com 31 pontos em 17 jogos, à espera da entrada em campo do Arsenal, que é quarto, com 30 pontos e menos um jogo, a disputar ainda hoje, na visita ao Crystal Palace.

Em jogos fora, também o Newcastle, sétimo, mas com mais um jogo do que o Bournemouth, oitavo, teve uma tarde em grande plano, com uma goleada ao Ipswich (4-0), equipa afundada no 18.º lugar, em zona de descida.

O avançado internacional sueco Alexander Isak foi o homem do jogo, com um 'hat trick' -- golos ao primeiro, 45+2 e 54 minutos -, a que se juntou o golo de Jacob Murphy, a fazer então o 2-0 para os 'magpies'.

Em Londres, o Brighton (nono) esteve também a vencer, com Wieffer a adiantar a equipa do sul de Inglaterra, aos 51 minutos, mas o West Ham (14.º) empatou pouco depois, por intermédio de Kudus, aos 57.

Ainda hoje, o Arsenal visita o Crystal Palace (15.º) à procura de recuperar o terceiro lugar e a perseguição a Liverpool (primeiro, menos dois jogos) e Chelsea (segundo, menos um), numa ronda que fecha no domingo, com mais cinco jogos.

O Manchester United, de Ruben Amorim, recebe o Bournemouth, o Fulham, de Marco Silva, o Southampton, e o Wolverhampton, que contratou esta semana o treinador Vítor Pereira, visita o Leicester.

Outros jogos opõem o Everton ao Chelsea, em Goodison Park, e o Tottenham ao líder Liverpool, este a fechar a ronda, a partir das 16:30 de domingo.

RPM // VR

Lusa/Fim