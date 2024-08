A seleção norueguesa, medalha de bronze nas duas últimas edições do torneio olímpico, em Tóquio2020 e Rio2016, não deu hipótese à também campeã mundial França, que chegou invicta à final, com um jogo defensivamente muito forte e com especial destaque para a guarda-redes Katrine Lunde.

A seleção gaulesa, medalha de ouro em Tóquio2020 e prata no Rio2016, impulsionada pelos seus adeptos no Pierre-Mauroy, entrou bem no jogo e chegou à vantagem de 3-0, mas as nórdicas responderam de pronto com um parcial de 5-1, que lhes permitiu chegar à liderança por um golo (5-4).

A França voltou para a frente aos 6-5, situação que manteve até aos 12-11 e que a Noruega reverteu com um parcial de 3-0 (14-12), que lhe permitiu atingir o intervalo com dois golos de vantagem (15-13), o ultimo dos quais alcançado por Stine Oftedal em cima da buzina.

A segunda parte foi desastrosa para a França, em que só conseguiu marcar três golos nos primeiros 15 minutos (21-16), e disso tirou partido a Noruega, com a intransponível Katrine Lunde na baliza, para aumentar a vantagem.

Com um parcial de 3-0, a Noruega cavou um fosso de sete golos de diferença aos 24-17, com 10 minutos para jogar, e apesar do esforço das gaulesas, que variaram o seu jogo na tentativa de encontrar soluções, o muro nórdico continuava difícil de transpor.

A França rentabilizou uma situação de superioridade numérica para reduzir para quatro golos, aos 24-20, com um parcial de 3-0, mas a Noruega voltou à liderança folgada com quatro golos seguidos (28-20), que lhe permitiu fechar aos 29-21.

Henny Reistad, com oito golos, Kari Dale, com seis, e Stine Oftedal, com cinco, foram as principais marcadoras da seleção norueguesa, enquanto pela francesa estiveram em destaque Orlane Kanor, com cinco, e Tâmara Horacek, com quatro.

A diferença final de oito golos (28-20) foi a maior numa final olímpica da prova de andebol feminino, batendo o anterior recorde de sete golos.

A Noruega, que até começou o torneio olímpico com uma derrota frente à Suécia (28-32), festejou o título ainda antes do final do jogo, que rendeu a oitava medalha (três de ouro, duas de prata e três de bronze) e a subida à primeira posição do ranking olímpico, à frente da Dinamarca e da Coreia do Sul.

A seleção norueguesa faz o pleno de pódios nas principais provas internacionais, juntando o ouro olímpico, depois de ter sido terceira e Tóquio2020, ao titulo europeu e à medalha de prata no Mundial2023, que perdeu para a França (31-28).

O jogo no Pierre-Mauroy estabeleceu mais um recorde de assistência no que diz respeito ao andebol feminino, com a presença de 26.664 espetadores.

No jogo pela medalha de bronze, Dinamarca, campeã olímpica em 1996, 2000 e 2004, venceu a Suécia, por 30-25, e assegurou o lugar mais baixo do pódio.

APS // AJO

Lusa/Fim