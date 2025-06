Textor, que é o acionista maioritário do clube, tinha apresentado a demissão depois de o Lyon, treinado pelo português Paulo Fonseca, não ter conseguido cumprir os pressupostos financeiros para se inscrever na Liga francesa, acabando por ser despromovido ao segundo escalão.

"Michele [Kang] é a escolha ideal para dirigir o Lyon na próxima fase e tenho plena confiança nela e no Lyon, que será mais forte com a sua liderança", referiu Textor, citado pelo clube.

A norte-americana, de 66 anos, era presidente e proprietária do OL Lyonnes, equipa feminina do clube, e membro do conselho de administração do Eagle Football Group, que gere todas as atividades do Lyon.

"[Kang] Vai ter um papel ativo no apoio à direção executiva no Olympique Lyonnais, nomeadamente gerindo o processo de recurso junto da Direção Nacional de Controlo de Gestão", refere o clube, que espera que a mudança de presidência possa ajudar na decisão do recurso.

NFO // AO

Lusa/Fim