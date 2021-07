"A Vitória Sport Clube - Futebol, SAD informa que acertou a desvinculação com o jogador Noah Holm após acordo com o Rosenborg BK, clube onde o avançado de 20 anos vai prosseguir a sua carreira", lê-se no comunicado.

O emblema vimaranense informou ainda ter mantido 21% dos direitos económicos do ponta de lança norueguês, estando "igualmente previstos prémios de desempenho individuais e coletivos".

Noah Holm reforçou a equipa principal do Vitória no verão de 2020, após ter concluído a formação nos alemães do Leipzig, e somou 250 minutos em 17 jogos oficiais.

TYME // VR

Lusa/Fim