Nkunku, atual melhor marcador da Liga alemã (12 golos), é a segunda baixa de vulto na seleção francesa após a convocatória de Didier Deschamps, depois de o defesa Axel Disasi (Mónaco) ter substituído o lesionado Presnel Kimpembe (Paris Saint-Germain).

Depois de inicialmente ter chamado apenas 25 jogadores, Deschamps, que optou por Randal Kolo Muani, do Eintracht Frankfurt para o lugar de Nkunku, já tinha também acrescentado Marcus Thuram, do Borussia Mönchengladbach, para completar os 26 convocados.

A seleção gaulesa também já não podia contar com os médios Paul Pogba e N'Golo Kanté, igualmente lesionados.

No Campeonato do Mundo do Qatar, que vai decorrer entre 20 de novembro e 18 de dezembro, a França está incluída no Grupo D juntamente com Austrália, Dinamarca e Tunísia.

A estreia dos atuais campeões está agendada para 22 de novembro frente à Austrália.

