Neymar abriu o ativo logo aos 12 minutos, e voltou à carga aos 90, fechando o marcador, sendo assistido nos dois golos por Mbappé, que marcou aos 28 e aos 67, e ainda fez o passe decisivo para o tento de Messi aos 73.

O PSG, que contou com os internacionais portugueses Danilo e Nuno Mendes no onze titular, lidera confortavelmente o campeonato com 68 pontos, enquanto o Lorient está no 16.º lugar, com 28 pontos.

O Marselha, segundo classificado com 56 pontos, ganhou fora ao Saint-Étienne por 4-2, depois de, no sábado, o jogo ter sido adiado para hoje devido a um forte nevão.

Bouanga colocou os anfitriões em vantagem aos 09 minutos, mas o Marselha conseguiu alcançar o empate aos 45+1, beneficiando depois, já no segundo tempo, de um autogolo de Kolodziejczak (60), e dos golos de Dieng, de penálti, aos 68, e de Harit, aos 83.

O melhor que o Saint-Étienne conseguiu foi reduzir aos 86 por Douath, sem conseguir evitar a derrota que o deixa no 18.º lugar com 27 pontos.

Já o Estrasburgo (quarto com 51 pontos) venceu pela margem mínima em casa o Lens (décimo com 44), que teve o médio português David Costa no onze titular, com Ludovic Ajorque a fazer o único golo do jogo aos 67.

O Mónaco (sexto com 47) saiu vitorioso na visita ao Metz (2-1), com golos de Ben Yedder (46) e Boadu (72), que entrou para o lugar do internacional português Gelson Martins ao intervalo, ao passo que Amadou marcou para o Metz (19.º com 23) aos 62.

Por seu turno, o Lyon (nono com 45) impôs-se em casa ao Angers (14.º com 32), por 3-2. Moussa Dembélé bisou (26 e 52) e Teté (80) fez o golo da vitória da formação de Anthony Lopes, e, do lado dos visitantes, o português Mathias Pereira Lage marcou aos 50 (o seu segundo golo esta temporada) e Boufal aos 59.

O Nantes (oitavo com 45) ganhou fora ao Clermont (17.º com 28), também por 3-2, e o Troyes (15.º com 32) bateu em casa o Reims (13.º com 36), por 1-0, com o português Abdul Conté a titular na turma anfitriã.

DN // NFO

Lusa/fim