Com seis 'nulos', Évora ficou sem resultado no concurso, que foi ganho pelo burquinês Hugues Fabrice Zango, com 16,90 metros, à frente do francês Benjamin Compaoré (16,45) e Jonathan Seremes (16,30). O outro luso em prova, Tiago Pereira, foi quarto com 16,18 metros.

Mariana Machado esteve perto do seu melhor, nos 3.000 metros, sendo segunda a cortar a meta, em 9.03,18 minutos, logo atrás de espanhola Águeda Marques (8.55,02).

Ainda no meio-fundo, José Carlos Pinto foi quinto nos 1.500 metros (3.42,84).

O destaque na velocidade em termos de lusos vai para a vitória de Rosalina Santos nos 60 metros, em 7,35 segundos (7,30 na semifinal), a confirmar-se como a terceira 'sprinter' lusa da atualidade, atrás de Lorene Bazolo e Arialis Gandula, atletas que já têm mínimos para os Europeus.

Catarina Karas foi quinta nos 60 metros barreiras, com 8,65 segundos (8,63 na semifinal), e Anabela Neto ganhou no salto em altura, com 1,77 metros.

