Lançado nos últimos 6.53 minutos do encontro, o poste luso marcou os três lançamentos de campo que tentou, conseguindo ainda uma assistência, um roubo de bola e um desarme de lançamento.

Na sua quarta temporada na NBA, Queta já participou em 59 encontros, apresentando médias de 4,9 pontos, 3,8 ressaltos, 0,6 assistências e 0,6 desarmes de lançamento em 13,6 minutos de utilização por jogo.

Num encontro em que os campeões Celtics lideraram de princípio ao fim, o suplente Payton Pritchard foi o melhor marcador da equipa da casa, com 20 pontos, aos quais juntou seis ressaltos e sete assistências.

Sete jogadores dos Celtics passaram da dezena de pontos, com destaque ainda para Derrick White (19 pontos), Luque Kornet (13 pontos e 14 ressaltos) e Al Horford (11 pontos e 10 ressaltos).

Os jogadores do cinco inicial dos Washington Wizards também passaram os 10 pontos, com Alex Sarr a ser o melhor da equipa da capital, com 16 pontos, com Justin Champagnie a chegar ao 'duplo-duplo' (15 pontos e 13 ressaltos).

Os Celtics têm o segundo lugar da Conferência Este assegurado, com 58 vitórias e 20 derrotas, apenas atrás dos Cleveland Cavaliers (62-16), que estão a um triunfo de assegurar o primeiro lugar da fase regular.

Os Washington Wizards têm o pior registo da Conferência Este, ocupando o 15.º e último lugar, com 17 vitórias e 61 derrotas.

NFO // JP

Lusa/Fim