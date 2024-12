Esta foi a primeira vez que os campeões em título da NBA perderam dois jogos consecutivos nesta edição - no dia 23 perderam em casa dos Orlando Magic, em jogo sem Queta -, tendo, na última noite, o poste português entrado na reta final da partida e jogado oito minutos.

No tempo em que esteve em campo - entrou com a equipa a perder por 10 pontos -, Queta contribuiu com dois pontos e cinco ressaltos, num jogo em que os Celtics contaram com o regresso de Jayson Tatum, autor de 32 pontos, 15 ressaltos e quatro assistências, sendo apoiado por Jaylen Brown (23 pontos e sete ressaltos).

No entanto, estas prestações foram insuficientes para contrariar os 'sixers', liderados por Tyrese Maxey, com 33 puntos e 12 assistências, e Joel Embiid, que contribuiu com 27 pontos e nove ressaltos.

Com este triunfo, a equipa de Mike Budenholzer assegurou o quinto triunfo nos últimos sete jogos e começa a lutar por uma vaga nos play-offs, enquanto os Celtics, que, além de somarem a segunda derrota consecutiva, somaram o terceiro desaire nos últimos quatro jogos, ocupam a segunda posião na conferência Este, com 22 vitórias e oito derrotas.

Com 22 encontros disputados, Queta, de 25 anos, apresenta médias de 5,3 pontos e 4,7 ressaltos por jogo.

VR // VR

Lusa/Fim