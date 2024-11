Depois de ter falhado o encontro de domingo com os Minnesota Timberwolves, o poste português voltou a ser utilizado pelo treinador Joe Mazzulla e alcançou 12 pontos, com cinco lançamentos de campo concretizados em seis tentativas, além de ter anotado os dois lances livres de que dispôs.

Neemias Queta, que apenas falhou dois encontros dos Celtics esta temporada, conseguiu ainda nove ressaltos (sete dos quais defensivos), três assistências, dois roubos de bola e quatro desarmes de lançamento.

Apesar do regresso do letão Kristaps Porzingis, que fez o primeiro jogo da temporada e será, em teoria, o poste titular dos Celtics, Queta foi o sexto jogador mais utilizado, com 25,17 minutos.

Em 16 encontros esta temporada, Neemias Queta tem médias de 6,8 pontos, 5,4 ressaltos e um desarme de lançamento em 19,2 minutos por jogo.

Jayson Tatum foi o jogador em maior destaque nos Celtics, com 20 pontos, nove ressaltos e quatro assistências, com Peyton Pritchard a sair do banco para marcar 20 pontos, mais um do que Derrick White, enquanto Porzingis apontou 16 pontos e alcançou seis ressaltos no regresso.

O poste Ivica Zubac foi o melhor marcador dos Clippers, com 23 pontos, aos quais acrescentou 10 ressaltos, com James Harden a conseguir 19 pontos, nove assistências e oito ressaltos para a equipa de Los Angeles.

Os Celtics continuam na segunda posição da Conferência Este, com 15 vitórias e três derrotas, apenas atrás dos Cleveland Cavaliers, que apenas têm uma derrota em 18 jogos, imposta pelos campeões, enquanto os Clippers são sextos no Oeste, com 11 triunfos e oito desaires.

