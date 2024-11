Pela primeira vez titular esta temporada nos campeões da NBA, o poste português jogou 23.11 minutos, nos quais marcou 10 pontos (quatro em sete de lançamentos de campo e dois em dois de lances livres), conseguindo ainda sete ressaltos (o melhor da equipa a par com Luke Kornet), um roubo de bola e um desarme de lançamento.

Ainda sem Kristaps Porzingis e com Jaylen Brown de fora, o treinador dos Celtics apostou em Neemias Queta a titular, relegando para o banco Luke Kornet, que tinha ocupado a posição de poste nos últimos jogos.

O poste português, que se sagrou campeão na última época, só não foi utilizado num encontro esta temporada e apresenta médias de 5,7 pontos e 4,6 ressaltos em 13,8 minutos por jogo, recebendo elogios do treinador Joe Mazzulla, que considera que Queta "cresceu muito como jogador" e que "percebeu o quão bom pode ser".

"Fez grandes coisas para nós hoje. Temos de o manter nesse nível. [...] Vimos o que pode fazer quando está no seu melhor. Pode ser muito importante para nós ao longo da temporada. Ele trabalha muito, preocupa-se. Estou grato por ele deixar-me treiná-lo. Começa a perceber o quão bom pode ser, com esta ética de trabalho", disse.

Em Atlanta, Jayson Tatum foi a grande figura dos Celtics, com 28 pontos, seis ressaltos e nove assistências, com Derrick White a acrescentar 21 pontos e seis assistências, com Jalen Johnson a ser o melhor dos Hawks, com 20 pontos e 11 ressaltos, num encontro em que Trae Young, a grande estrela da equipa da casa, apenas marcou dois pontos.

Os Boston Celtics, com apenas uma derrota em oito jogos, são segundos na Conferência Este, apenas atrás dos 'perfeitos' Cleveland Cavaliers, que têm oito triunfos em outros tantos encontros, enquanto os Hawks são nonos, com três vitórias e cinco desaires.

Os 'Cavs' triunfaram em casa sobre os Milwaukee Bucks, por 116-114, para repetirem o seu melhor início de temporada, igualando as oito vitórias a abrir em 1976, num encontro em que Darius Garland marcou 39 pontos.

Também com um arranque perfeito, mas na Conferência Oeste, os Oklahoma City Thunder somaram o sétimo triunfo da temporada, ao derrotarem em casa os Orlando Magic, por 102-86, com Jalen Williams (23 pontos) e Shai Gilgeous-Alexander (21) em destaque.

