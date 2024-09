Ainda sem Mário Rui, afastado do plantel principal, o Nápoles impôs-se ao Monza, que teve Pedro Pereira a titular, com golos de Matteo Politano (22 minutos) e Khvicha Kvaratskhelia (33).

Sem qualquer equipa a conseguir destacar-se no topo da Serie A, o Nápoles lidera com 13 pontos, mais um do que a Juventus e dois do que AC Milan, Inter Milão e Torino, enquanto o Monza, ainda sem qualquer triunfo, é 19.º e penúltimo, com três pontos.

Para chegar à liderança, o Nápoles beneficiou da derrota do Torino em casa com a Lazio, por 3-2, com os romanos, que vão defrontar Sporting de Braga e FC Porto na Liga Europa, a subirem à sétima posição, com 10 pontos.

A Lazio marcou por intermédio de Matteo Guendouzi, aos oito minutos, após assistência do português Nuno Tavares, com os restantes tentos a serem apontados por Boulaye Dia (60) e Tijjani Noslin (89), enquanto o Torino marcou por Che Adams (67 minutos) e Saul Coco (90+2).

A outra equipa da capital, a Roma (nona classificada), esteve a perder com o Veneza (18.º), que se adiantou por Joel Pohjanpalo (44), mas deu a volta ao resultado com golos de Bryan Cristante (74) e Niccolo Pisilli (83) e manteve-se a quatro pontos da liderança.

O Como (10.º) impôs-se ao Verona (14.º), que teve Dani Silva no 'onze', por 3-2, enquanto o Empoli (sexto) continua sem perder na Liga italiana, mas somou o quarto empate, com um nulo frente à Fiorentina (11.ª), que vai encontrar o Vitória de Guimarães na Liga Conferência.

NFO (AJO) // VR

Lusa/Fim