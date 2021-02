O esquerdino de Manacor, número dois mundial, encerrou a terceira jornada na Rod Laver Arena com uma vitória tranquila diante o 69.º colocado do 'ranking' ATP em três 'sets', com os parciais de 7-5, 6-2 e 7-5, em duas horas e 14 minutos.

Na fase seguinte da prova, Rafael Nadal, que apenas conquistou um dos seus 20 títulos do Grand Slam em Melbourne 2009, vai medir forças com o italiano Fabio Fognini (17.º ATP), que eliminou na terceira ronda o australiano Alex de Minaur (23.º ATP), por 6-4, 6-3 e 6-4.

SRYS // EA

Lusa/Fim