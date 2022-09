Nascidos com apenas 15 dias de diferença em 1986, o número três mundial, Rafael Nadal, e o francês Richard Gasquet defrontaram-se pela 18.ª vez e foi o espanhol que logrou manter invicto o registo diante do talentoso adversário, desta feita triunfando pelos parciais de 6-0, 6-1 e 7-5, ao cabo de duas horas e 17 minutos.

Atual 91.º classificado na hierarquia do ATP Tour, Gasquet só somou o seu primeiro jogo de serviço ao fim de uma hora e 10 minutos de encontro (a 1-3 no segundo 'set'), assistindo a um amplo domínio do esquerdino balear, patente, por exemplo, nas sete quebras de serviço concretizadas e 35 'winners' registados, que assim garantiu a passagem aos oitavos de final pela 12.ª vez em 16 participações no quarto e último 'major' da temporada.

No registo do Grand Slam em 2022, Nadal continua imbatível, somando agora 22 encontros ganhos, com títulos no Open da Austrália e Roland Garros, tendo desistido em Wimbledon antes de jogar as meias-finais.

Em Nova Iorque, Rafael Nadal continua ainda na 'corrida a quatro', com o russo Daniil Medvedev, o espanhol Carlos Alcaraz e o noruguês Casper Ruud, para eventualmente tomar de assalto a liderança do 'ranking' mundial em 12 de setembro.

"Terá sido o meu melhor encontro do torneio, sendo fácil dizer isso, pois o anterior foi bastante duro. Houve importantes melhorias, mas preciso de continuar neste registo. Foi uma boa vitória para mim, em 'sets' diretos pela primeira vez. O terceiro foi mais equilibrado, pois ele subiu o nível, mas estou sem dúvida muito contente por chegar à quarta ronda", assegurou o campeão de 2010, 2013, 2017 e 2019.

A entrar na segunda semana de num torneio no qual procura igualar os cinco títulos individuais de Jimmy Connors, Roger Federer e Pete Sampras, o tenista natural de Manacor terá agora pela frente o norte-americano Frances Tiafoe (26.º ATP) que precisou de três horas e dois minutos para levar de vencido, num lotado Louis Armstrong Stadium, o argentino Diego Schwartzman (16.º), por 7-6(9-7), 6-4 e 6-4.

A última sessão noturna em Flushing Meadows assistiu ainda à vitória do número 13 mundial, Jannik Sinner, sobre o norte-americano Brandon Nakashima (69.º ATP), por 3-6, 6-4, 6-1 e 6-2, em duas horas e 59 minutos, com o italiano, de 21 anos, a atingir a quarta eliminatória da prova pelo segundo ano consecutivo, depois da derrota, em 2021, para o alemão Alexander Zverev.

Na competição feminina, a sexta jornada do Open dos Estados Unidos fechou-se sem surpresas de monta, apesar do equilíbrio registado em mais uma vitória da número um mundial, Iga Swiatek, desta vez sobre a norte-americana Lauren Davis (105.ª WTA), por 6-3 e 6-4.

Depois de assinar três quebras de serviço em 14 oportunidades, ao longo de uma hora e 59 minutos de duelo, a polaca, de 21 anos, que igualou a presença na quarta ronda também jogada em 2021, vai agora defrontar a germânica Jule Niemeier (108.ª WTA), quartofinalista este ano em Wimbledon, após o triunfo desta ante a chinesa Qinwen Zheng (39.ª) por 6-4 e 7-6 (7-5), em uma hora e 50 minutos.

Também em prova na metrópole nova-iorquina vai manter-se a bielorrussa Aryna Sabalenka que, depois dos dois 'match points' anulados na ronda anterior, confirmou de forma clara o seu estatuto de número seis mundial diante da francesa Clara Burel (131.ª WTA), batendo a jovem de 21 anos por parciais de 6-0 e 6-2, em apenas 68 minutos de encontro.

Nos oitavos de final, a semifinalista de 2021 vai agora medir forças com a norte-americana Danielle Collins (19.ª WTA), vice-campeã este ano no Open a Austrália, que levou a melhor sobre a francesa Alize Cornet por 6-4 e 7-6 (11-9), naquele que será o terceiro encontro entre ambas no Open dos Estados Unidos, com a tenista de leste a ter ganho em 2018 e 2021.

SRYS // AJO

Lusa/Fim