Nadadora Angélica André segunda nos 10 quilómetros de águas abertas em Israel A nadadora portuguesa Angélica André conquistou hoje o segundo lugar na prova de 10 quilómetros de águas abertas que se disputou em Eilat, Israel, sendo apenas superada pela russa Valeriia Ermakova nesta etapa da Taça da Europa. desporto Lusa desporto/nadadora-angelica-andre-segunda-nos-10_5e655a0f23994a197a1c3969





Angélica André terminou o percurso com o tempo de 02:03.08,11, a apenas 4,65 segundos da vencedora, com a também russa Mariia Novikova a ficar no terceiro lugar do pódio, segundo a informação disponibilizada pela Federação Portuguesa de Natação (FPN).

A próxima prova da Taça da Europa realiza-se em Barcelona a 04 de julho.

DN // AJO

