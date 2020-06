Segundo informou em comunicado a FPTM, no quadro masculino "estão reunidas as condições" para completar o circuito, porém, tal não acontece no caso do campeonato feminino, pelo que não vai ser atribuído o título de campeã nacional da época 2019/20.

A fase final da primeira divisão masculina vai ser disputada entre 01 e 06 de julho, em fase concentrada e sem público, a realizar no Centro de Alto Rendimento (CAR) em Gaia, caso haja "autorização governamental para regressar à competição", indicou a federação, que ainda não definiu o modelo da prova.

A FPTM revelou também que vai divulgar em breve os modelos adotados para terminar os campeonatos nacionais da segunda divisão de honra e da segunda divisão feminina e masculina.

Em Portugal, morreram 1.504 pessoas das 35.910 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 416 mil mortos e infetou mais de 7,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo o balanço feito pela agência francesa AFP.

DN // RPC

Lusa/fim