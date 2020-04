Mundiais de equipas de ténis de mesa de 27 de setembro a 04 de outubro Os Mundiais de equipas de ténis de mesa devem disputar-se de 27 de setembro a 04 de outubro, depois de terem sido adiados devido à covid-19, informou hoje a federação internacional (ITTF). desporto Lusa desporto/mundiais-de-equipas-de-tenis-de-mesa-de-27-de_5e8c57458ca77d1967a3cfa6





O evento estava marcado para março, de 22 a 29, em Busan, na Coreia do Sul, mas acabou por ser adiado devido à covid-19.

A ITTF, em parceria com a federação da Coreia do Sul, anunciou hoje as novas datas, mas salientou que são provisórias, continuando a acompanhar a evolução da pandemia.

Todas as atividades da ITTF estão suspensas até 30 de junho.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia de covid-19, já infetou mais de 1,3 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 73 mil.

Dos casos de infeção, cerca de 250 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

