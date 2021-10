O médio do Wolverhampton foi suplente utilizado no particular com o Qatar, enquanto o avançado do Leipzig completou os 90 minutos no jogo de sábado, tendo, inclusive, marcado o terceiro e último golo do triunfo por 3-0.

O selecionador Fernando Santos operou oito alterações no 'onze' que iniciou o encontro particular com os qatatris, sendo que apenas o lateral Nuno Mendes e os avançados Cristiano Ronaldo e André Silva repetem a titularidade.

Portugal vai apresentar-se com o 'centenário' Rui Patrício na baliza, atrás de um quarteto defensivo composto por João Cancelo, Pepe, Rúben Dias e Nuno Mendes, enquanto o meio-campo ficará entregue a Palhinha, João Moutinho e Bruno Fernandes.

Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo e André Silva vão formar o tridente ofensivo da equipa das 'quinas'.

Fora dos 23 eleitos ficou Diogo Jota, que hoje foi dispensado, face aos problemas musculares que o impediram de realizar qualquer treino desde o início da concentração.

Portugal e Luxemburgo jogam a partir das 19:45, no Estádio Algarve, no antepenúltimo encontro da seleção lusa no Grupo A de qualificação para o próximo Campeonato do Mundo, que será dirigido pelo francês Benoît Bastien.

Com o triunfo da Sérvia no Luxemburgo (1-0), no sábado, Portugal caiu para o segundo posto do grupo, com 13 pontos, menos um do que os sérvios (14), que recebem hoje o Azerbaijão e têm mais uma partida realizada.

Já o Luxemburgo, é terceiro, com seis pontos (cinco jogos), à frente de República da Irlanda, com cinco (seis), e do Azerbaijão, com um (seis).

MO/EYP // PFO

Lusa/Fim