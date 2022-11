Moreno quer que domingo seja "um dia à Vitória", mas alertou para as dificuldades que a equipa vai encontrar, não só pela "qualidade do adversário", mas também pelo "desgaste acumulado" com o jogo de meio da semana, frente ao Vizela, para a Taça de Portugal.

"É muito importante acabar bem esta primeira fase, se possível com três pontos, para chegarmos aos 23. Percebemos que vamos ter um jogo difícil, contra uma equipa que não perde há quatro partidas, e, mais que isso, teve uma semana 'limpa' para se preparar. Nós, vimos de um desgaste extra de um jogo com 120 minutos", analisou o técnico vitoriano.

Por isso, Moreno considera "essencial o calor e a ajuda vinda da bancada", até para que a equipa possa superar as limitações físicas e algumas ausências, com é o caso de Ibrahima Bamba, que terá de cumprir castigo.

"Tudo isso faz-nos perceber que será um jogo complicado, mas os sinais que este grupo nos tem dado é que vão conseguir dar resposta. Espero muito que possa ser um dia à Vitória. O tempo estará convidativo e o horário é bom. Precisamos desse calor dos adeptos", apelou.

Sobre o adversário, o treinador do conjunto minhoto considerou que "este Marítimo vale muito mais do que a posição em que se encontra na tabela [17.º lugar]", apontando que o rival "melhorou muito com entrada do técnico João Henriques".

"Têm qualidade individual, com atletas muito interessantes. Nos últimos jogos, mudaram a estrutura tática, que está muito parecida com a nossa. São muito fortes nas bolas paradas", analisou Moreno.

No último jogo para o campeonato, o Vitória de Guimarães foi derrotado pelo Sporting (3-0), mas na sequência de partidas em casa a equipa minhota soma três triunfos consecutivos, que, apesar de terem sido conseguidos com algum sofrimento, fazem Moreno elogiar a "alma" da equipa para alcançar esses êxitos.

"Valorizo muito essa alma, e o nosso grupo vai sempre aplicá-la dentro do campo. Esses triunfos mais sofridos acontecem com todas as equipas. Há dois ou três clubes do nosso campeonato que têm condições diferenciadas, que conseguem resolver jogos mais cedo e ter resultados confortáveis. Nos restantes jogos, não vemos resultados tão desnivelados", partilhou o treinador.

Sobre 'baixas' para esta receção ao Marítimo, e além do castigado Ibrahima Bamba, o técnico do Vitória confirmou a ausência de Nélson da Luz, por lesão, e revelou que o defesa Mikel Villanueva "está em dúvida".

Caso o venezuelano não recupere, Moreno admite que possa abdicar do esquema tático com três centrais, mas vincou que o importante "é os atletas saberem o que têm de fazer dentro do campo, e darem uma boa resposta, seja com uma linha de três ou de quatro [defesas]".

O Vitória de Guimarães, sexto classificado com 20 pontos, recebe este domingo o Marítimo, penúltimo com seis, numa partida agendada para as 15:30, que terá arbitragem do francês Bastien Dechepy.

JPYG // AMG

Lusa/Fim