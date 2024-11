Golos de Tidjany Touré, aos 25 minutos, e de Aguirre, aos 47, deram uma vantagem, na altura confortável, de dois golos ao Gil Vicente, que somou a terceira derrota consecutiva, mas o Moreirense, que regressou aos triunfos depois da derrota na última ronda em casa do vizinho Vitória de Guimarães, virou o resultado, com golos de Schettine (65), Dinis (70) e Asué (87).

Com esta vitória, o Moreirense sobe para já ao sétimo lugar, com 17 pontos, enquanto o Gil Vicente ocupa provisoriamente o 10.º lugar, com 10 pontos.

VR // VR

Lusa/fim