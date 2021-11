O Moreirense chega a esta ronda com apenas oito pontos e empatado com o Belenenses SAD, antepenúltimo classificado, enquanto o Gil Vicente pode igualar provisoriamente o Vitória de Guimarães no sétimo posto, caso alcance a sua terceira vitória fora de portas esta temporada.

A formação de Moreira de Cónegos regista quatro jogos seguidos sem vencer na I Liga, mas vem um motivador triunfo sobre o Vitória de Guimarães, por 3-2, que valeu o acesso aos oitavos de final da Taça de Portugal.

Por seu lado, o Gil Vicente caiu dessa competição com 'estrondo', ao perder por 1-0 no campo do Leça, do Campeonato de Portugal (quarto escalão).

O encontro está agendado para as 20:15.

Nesta ronda, FC Porto e Sporting, que partilham a liderança, recebem no domingo Vitória de Guimarães e Tondela, respetivamente, e o Benfica, terceiro posicionado a um ponto do primeiro lugar, defronta o Belenenses SAD no Estádio Nacional, em Oeiras.

Programa da 12.ª jornada:

- Sexta-feira, 26 nov:

Moreirense - Gil Vicente, 20:15

- Sábado, 27 nov:

Famalicão -- Portimonense, 15:30

Arouca -- Boavista, 18:00

Belenenses SAD -- Benfica, 20:30

- Domingo, 28 nov:

Marítimo - Paços de Ferreira, 15:30

Sporting -- Tondela, 18:00

FC Porto - Vitória de Guimarães, 20:30

- Segunda-feira, 29 nov:

Estoril Praia - Santa Clara, 20:15

- Terça-feira, 30 nov:

Sporting de Braga -- Vizela, 20:15

LG // NFO

Lusa/fim