Os 'cónegos', da I Liga, garantiram o triunfo com três golos na sequência de pontapés de canto, por Rosic (seis minutos), Steven Vitória (103) e André Luís (109), que evidenciaram as lacunas da equipa da margem sul do Tejo nos lances de bola parada.

A equipa de César Peixoto nunca esteve em desvantagem, mas beneficiou de uma saída em falso de Cléber Santana para inaugurar o marcador, num cabeceamento de Rosic, já depois de Steven Vitória negar o golo a Arnold logo no primeiro minuto de jogo.

João Vieira fez a igualdade, ao trabalhar no meio de Fábio Pacheco e Steven Vitória um passe de João Patrão, estabelecendo logo aos 27 minutos o resultado com que se chegaria ao final do tempo regulamentar, depois de Felipe Pires (41) errar o alvo com o guarda-redes da casa batido e de Hugo Machado (74), de livre direto, obrigar Pasinato a defesa apertada.

O tempo extra foi um castigo merecido para as duas equipas pela fraca produção nos primeiros 90 minutos, mas o Moreirense reagiu muito melhor fisicamente e, finalmente, impôs os seus pergaminhos de equipa da I Liga, justificando nova vantagem (2-1) com um golo de Steven Vitória (103), num canto batido por Felipe Pires no qual a defesa piedense deixou a bola bater no chão e sobrar para o central visitante ao segundo poste.

Na primeira jogada da segunda parte do prolongamento, João Oliveira (106) isolou-se a passe de Miguel Rosa e bateu Pasinato, devolvendo a esperança aos piedenses, num lance em que pareceu arrancar em posição irregular, mas os visitantes não se perderam nos protestos e evitaram a 'lotaria' das grandes penalidades com o golo de André Luís, que desviou o canto de Felipe Pires no meio da confusão na pequena área.

Jogo no Estádio Municipal José Martins Vieira, no Laranjeiro.

Cova da Piedade -- Moreirense, 2-3 após prolongamento.

Ao intervalo: 1-1.

No final do tempo regulamentar: 1-1.

No final da primeira parte do prolongamento: 1-2.

No final do prolongamento: 2-3.

Marcadores:

0-1, Rosic, 06 minutos.

1-1, João Vieira, 27.

1-2, Steven Vitória, 103.

2-2, João Oliveira, 106.

2-3, André Luís, 109.

Equipas:

- Cova da Piedade: Cléber Santana, Gonçalo Tavares, Simão Júnior (Cele, 80), Zarabi, Kakuba, João Meira, João Patrão, Arnold (João Oliveira, 71), Pepo (Hugo Machado, 71) (Chico Chen, 89), Balogun (Miguel Rosa, 80) e João Vieira (Wilson Kenidy, 114).

(Suplentes: Adriano Facchini, Chico Chen, Cele, Hugo Machado, Wilson Kenidy, João Oliveira e Miguel Rosa).

Treinador: Toni Pereira.

- Moreirense: Mateus Pasinato, D'Alberto (Walterson Silva, 74), Rosic, Steven Vitória, Afonso Figueiredo (Abdu Conte, 62), Fábio Pacheco, Alex Soares (Gonçalo Franco, 80), Filipe Soares, Felipe Pires, Yan Matheus (David Tavares, 99) e Derik Lacerda (André Luís, 62).

(Suplentes: Miguel Oliveira, Nahuel Ferraresi, Abdu Conte, David Tavares, André Luís, Walterson Silva e Gonçalo Franco).

Treinador: César Peixoto.

Árbitro: Nuno Almeida (AF Algarve).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Derik Lacerda (15), Felipe Pires (54), Gonçalo Tavares (65), Steven Vitória (87), Zarabi (90) e Rosic (106).

Assistência: jogo disputado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.

SYL // AMG

Lusa/Fim