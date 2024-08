"Foi emocionante viver este momento na bancada, a berrar, a puxar e, depois, a saltar no final da prova. Fizeram uma corrida inteligente e excecional. Desci para junto deles como sinal de grande respeito, de consideração e também para transmitir um abraço do povo português que estava em casa vibrante. Disse-lhes que tínhamos um grande orgulho no trabalho que tinha sido feito", afirmou Luís Montenegro, junto ao velódromo de Saint-Quentin-en-Yvelines, em declarações à RTP.

Os ciclistas Iúri Leitão e Rui Oliveira conquistaram hoje a medalha de ouro em madison em Paris2024, o sexto título olímpico do desporto português, depois dos cinco no atletismo, no 32.º pódio luso de sempre.

"Somos um povo com potencial e talento para em muitas áreas de atividade estar ao nível dos melhores e mesmo de ser os melhores do mundo como fomos agora", defendeu o primeiro-ministro.

Depois da medalha de prata de Iúri Leitão no omnium, a dupla lusa somou 55 pontos, nas 200 voltas à pista do Velódromo Saint-Quentin-en-Yvelines, mais oito do que a Itália, com Simone Consonni e Elia Viviani, segunda classificada, enquanto a Dinamarca, com Niklas Larsen e Michael Moerkoev, terminou no terceiro posto, com 41.

Iúri Leitão e Rui Oliveira juntam-se a Carlos Lopes, Rosa Mota, Fernanda Ribeiro, Nélson Évora e Pedro Pichardo, todos campeões olímpicos no atletismo.

LG // JP

Lusa/fim