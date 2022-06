Num encontro disputado em Joanesburgo, face ao impedimento de Moçambique realizar jogos oficiais em casa, devido às más condições do Estádio Nacional do Zimpeto, os 'mambas' dominaram toda a primeira parte, com pelo menos três remates enquadrados à baliza de um Ruanda que se limitava a defender, mas o intervalo chegou sem qualquer golo marcado.

Na segunda parte, Moçambique entrou pouco concentrado e, em resultado de um corte mal feito pelo defesa Zainadine, que atua no Marítimo, o Ruanda inaugurou o marcador, por intermédio de Blaise, aos 65 minutos, só que os moçambicanos reagiram imediato e empataram, por Ratifo, aos 67.

Os 'mambas' continuaram a pressionar o adversário, mas o Ruanda reforçou a zona defensiva e, sem muita pressa, na medida em que estava a jogar fora de casa, conseguiu gerir o resultado até ao final, arrecadando um empate que 'soube' a derrota para os jogadores moçambicanos.

"Tivemos muitas oportunidades, mas não conseguimos concretizá-las. É um jogo para esquecer, mas agora temos de olhar para o próximo jogo", afirmou o 'capitão' de Moçambique, Dominguês, após o encontro.

O próximo jogo de Moçambique no grupo L de qualificação para a CAN2023 será diante do Benim, no dia 08 de junho, antes de uma dupla jornada com o campeão africano Senegal, em 18 e 26 de setembro.

Para a fase final da CAN2023, que irá decorrer no próximo ano na Costa do Marfim, qualificam-se os dois primeiros classificados de cada grupo, exceção feita ao grupo do país anfitrião (grupo H), em que apenas está um lugar em disputa, visto que os costa-marfinenses têm já lugar assegurado.

A fase de grupos de qualificação para a CAN2023 disputa-se entre junho deste ano e março de 2023.

