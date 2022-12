"É dia de estarmos todos unidos, aqui os apoiantes das equipas rivais usam apenas uma camisola com as cores de Portugal, as cores de uma sociedade aberta, moderna e inclusiva, que me orgulho de representar", afirmou Ana Catarina Mendes, à agência Lusa, no Estádio Education City, onde assistirá ao jogo.

Ana Catarina Mendes, que marca presença no encontro frente à seleção orientada pelo português Paulo Bento em representação do Primeiro-Ministro, António Costa, ausente por doença, desejou à equipa "boa sorte, em nome de todos os portugueses".

"Junto-me a todos os apoiantes que estão em casa, aqui no estádio, e a todo um Portugal para desejarmos boa sorte à seleção", afirmou Ana Catarina Mendes, antes do encontro que decidirá se a seleção lusa termina o Grupo H na primeira ou na segunda posição.

A governante, que tutela a pasta do Desporto, referiu ainda que a sua presença no Qatar servirá também para promover a candidatura de Portugal, Espanha e Ucrânia à organização do Mundial de 2030.

"É importante promover a candidatura Portugal, Espanha e Ucrânia, num tempo de guerra, em nome de uma candidatura europeia que une nações, e que neste período que vivemos tem especial significado e deve dar-nos particular orgulho", referiu.

Ana Catarina Mendes comentou de forma breve as relações entre Portugal e o Qatar, acusado de não respeitar direitos fundamentais, afirmando: "Continuaremos a ter as boas relações bilaterais que temos com todos os estados, este é um momento em que, eu diria, que não há nenhum problema entre os estados"

A seleção portuguesa procura garantir o primeiro lugar do Grupo H do Mundial2022 de futebol, diante da Coreia do Sul, depois de já ter 'carimbado' a qualificação para os oitavos de final.

Após ter vencido Gana (3-2) e Uruguai (2-0), Portugal fecha a fase de grupos diante da formação orientada por Paulo Bento, bastando-lhe um empate para assegurar o primeiro lugar do grupo, face à vantagem de três pontos sobre o Gana, segundo colocado, que à mesma hora joga com o Uruguai.

