Depois da vitória da Juventus, em Turim, por 2-0, na primeira mão, a Lazio ainda conseguiu empatar a eliminatória no Olímpico de Roma, com dois golos do avançado argentino Taty Castellanos, aos 12 e 49 minutos, mas a 'vecchia signora' respondeu e marcou um tento que garantiu o apuramento.

O internacional polaco Arkadiusz Milik marcou o golo da Juventus aos 83 minutos, poucos minutos depois de ter entrado em campo, e garantiu a vantagem dos 'bianconeri' no conjunto das duas mãos (3-2).

A Juventus, que já venceu a Taça de Itália por 14 vezes, a última das quais em 2020/21, vai defrontar na final o vencedor do duelo entre a Atalanta e a Fiorentina, que jogam na quarta-feira a segunda mão, com a formação de Florença em vantagem depois do triunfo em casa por 1-0.

AJO // JP

Lusa/Fim