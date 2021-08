O piloto luso fez a pior qualificação da temporada ao ser apenas 10.º classificado da Q1, a primeira fase da sessão, com o tempo de 2.00,391 minutos, o seu melhor do fim de semana, terminando a 1,103 segundos do mais rápido, o francês Johann Zarco (Ducati).

Zarco e o espanhol Alex Rins (Suzuki) acabaram por passar à Q2 (apenas seguiam os dois mais rápidos), onde o espanhol Pol Espargaró (Honda) acabou por surpreender.

O antigo companheiro de equipa de Miguel Oliveira garantiu a primeira 'pole position' da temporada, com o tempo de 1.58,889 minutos, batendo o italiano Francesco Bagnaia (Ducati) por apenas 0,022 segundos.

O francês Fábio Quartararo (Yamaha), líder do Mundial e favorito à partida, foi apenas terceiro, a 0,036 segundos.

O espanhol Jorge Martin (Ducati) foi quarto, depois de até ter feito a volta mais rápida da sessão, que acabaria cancelada depois de ter excedido os limites da pista na curva oito do traçado britânico.

O piloto português chega a esta prova na oitava posição do campeonato, com 85 pontos, a 91 do líder, Fábio Quartararo.

