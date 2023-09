Miguel Oliveira falha passagem direta à Q2 do GP do Japão por apenas 56 milésimas

O piloto português Miguel Oliveira (Aprilia) falhou hoje a passagem direta à segunda sessão de qualificação (Q2) do Grande Prémio do Japão de MotoGP ao terminar o treino cronometrado em 11.º lugar, a 0,056 milésimas do 10.º.