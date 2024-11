"Vamos ser ofensivos e assumir o risco, mesmo sabendo que vamos defrontar os melhores jogadores do mundo, que aproveitam todas as ocasiões", disse Michal Probierz, no Dragão, em conferência de imprensa prévia ao jogo da quinta jornada do Grupo A1.

O treinador recordou a vitória de Portugal em Varsóvia, por 3-1, admitindo que a sua seleção necessita de "melhorar aspetos defensivos", mas considerou que o jogo "teve aspetos positivos e não foi de sentido único para a sua baliza".

Sem poder contar com Robert Lewandowski, do FC Barcelona, com uma lesão nas costas, o selecionador polaco viu recentemente o boletim clínico aumentar com as baixas de última hora dos médios Prezmyslaw Frankowski, do Lens, e Michael Ameway, do Raków.

"São jogadores que fazem falta, mas temos gente suficiente", considerou Michal Probierz, adiantando que a seleção polaca está a passar por uma fase de renovação, chamando jogadores jovens, "processo natural pela qual todas passam".

Portugal lidera o Grupo A1, com 10 pontos, seguido da Croácia, com sete, Polónia, com quatro, e Escócia, com um, pelo que a missão de Michal Probierz garantir a passagem aos quartos de final, ao alcance dos dois primeiros, está muito difícil.

Probierz mostrou-se agastado com uma pergunta sobre as hipóteses de qualificação, respondendo já ter falado sobre o assunto, e escusou-se a adiantar quais os jogadores que entrarão no 'onze', deixando isso para "os jornalistas especularem".

"Vamos apresentar amanhã [sexta-feira] a melhor equipa possível. Mas ainda temos treino, podendo surgir mais lesões, pelo que vou ainda avaliar e esperar até à última para dizer aos jogadores quem irá jogar", acrescentou o selecionador.

O técnico surgiu na conferência de imprensa acompanhado pelo médio Kacper Urbanski, do Bolonha, jogador que, aos 20 anos, soma nove jogos pela seleção principal e está já a ocupar um lugar de destaque na equipa.

"Conheço bem os portugueses. Jogámos contra eles em Varsóvia e conhecemos bem a sua qualidade, mas nós sabemos o que queremos para o jogo de amanhã [sexta-feira]", disse Kacper Urbanski, acrescentando que "todos têm a lição bem estudada".

O médio do Bolonha traçou um balanço positivo da sua chegada à seleção principal, na qual foi "bem recebido por todos", mesmo com "o desafio e dificuldade de defrontar adversários com a qualidade de Portugal, com jogadores de nível mundial".

"Robert [Lewandowski] é o nosso capitão e uma lenda do futebol polaco e europeu. Não está nas opções para defrontar Portugal, mas temos que fazer o nosso jogo sem ele. Nós preparamo-nos bem e sabemos o que temos que fazer", disse.

Portugal e Polónia defrontam-se pelas 19:45 de sexta-feira, no Estádio do Dragão, no Porto, em jogo referente à quinta e penúltima jornada do GrupoA1 da Liga das Nações.

