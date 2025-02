Sem conseguir contrariar o favoritismo do adversário, Marcos Freitas, atual 58.º do ranking mundial, perdeu por 3-0 com o sueco Truls Moregard, vice-campeão olímpico em Paris2024 e sétimo da hierarquia, pelos parciais de 11-6, 12-10 e 11-5.

Além da prata olímpica no concurso singular, Truls Moregard levou o mesmo metal na competição de equipas em Paris: pelo seu país, o vice-campeão do mundo de singulares em 2021 foi igualmente campeão da Europa de equipas em 2023.

No concurso feminino, Shao Jieni, 48.ª do ranking, perdeu pelos mesmos 3-0, com parciais de 11-7, 11-4 e 11-6, ante a alemã Ying Han, que já tinha afastado a portuguesa Fu Yu nos oitavos de final.

Vice-campeã olímpica no Rio2016 na prova de equipas, Ying Han venceu o Top 16 Europeu em 2023 e 2022: esteve lesionada durante muito tempo e está a competir na prova com ranking protegido de julho de 2024.

RBA // AJO

Lusa/Fim