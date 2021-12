De acordo com informação da própria Fórmula 1, a equipa germânica alega a quebra dos artigos 48.8 e 48.12 do Regulamento Desportivo da Federação Internacional do Automóvel (FIA).

Em causa, uma alegada ultrapassagem de Verstappen ao carro do britânico Lewis Hamilton (Mercedes) enquanto a corrida estava em situação de 'safety car', o que impede ultrapassagens, mas, também, a ordem contraditória da direção de corrida sobre o que fazer com os pilotos dobrados.

Inicialmente, a mensagem era para não se alterarem as posições em pista para, depois, dar ordem aos pilotos dobrados para recuperarem a volta de atraso face ao líder e permitir, assim, que Lewis Hamilton e Max Verstappen se reagrupassem em pista a uma volta do final da prova.

Desta forma, as classificações da corrida (e do campeonato), estão suspensas.

