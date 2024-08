"Com passagens pelo Braga e uma carreira desenhada, maioritariamente, em França, nomeadamente no Lille, onde teve oportunidade de disputar a Liga dos Campeões e a Liga Europa, o médio centro reforça agora o Estoril Praia, após uma época a representar o Al Sadd, da Liga do Qatar", anunciou o emblema da Linha de Cascais sobre Xeka, que rubricou contrato válido por uma temporada com os 'canarinhos'.

O médio, de 29 anos, realizou apenas um jogo oficial na sua curta passagem pelo Al-Sadd, que reforçou em abril deste ano, após ter estado livre por mais de época e meia, na sequência da saída do Rennes.

Xeka notabilizou-se em Portugal ao serviço do Sporting de Braga, pelo qual contabilizou 18 participações e uma assistência pela equipa principal antes de, em janeiro de 2017, ter sido emprestado aos franceses do Lille, que no verão seguinte garantiram o seu concurso em definitivo. Em França, o jogador representou ainda o Dijon, emprestado pelo Lille, e o Rennes, antes de um interregno de mais de uma época.

Formado nas camadas jovens do Paços de Ferreira, clube que representou em duas diferentes etapas na sua formação, entre 2003 e 2007 e, mais tarde, em 2012/2013, Xeka representou ainda o Gondomar e os espanhóis do Valência, ambos ainda em idade júnior, e o Sporting da Covilhã, por empréstimo do Sporting de Braga.

Xeka é o 13.º reforço do Estoril Praia para a nova temporada, depois da chegada dos guarda-redes Kevin Chamorro e Joel Robles, dos defesas Pedro Carvalho, Kevin Boma, Félix Bacher, Pedro Amaral e Gonçalo Costa, dos médios Jandro Orellana e Jordan Holsgrove, e dos avançados Hélder Costa, André Lacximicant e Yanis Begraoui.

