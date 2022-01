O médio luso, que completa 32 anos este mês, estava ao serviço da equipa polaca desde 2018, sendo que terminava o vínculo no final desta temporada, depois de ter ajudado o conjunto de Varsóvia a conquistar o título de campeão em 2019/20 e 2020/21.

No Hapoel Beer Sheva, atual segundo classificado do campeonato de Israel, André Martins vai juntar-se a outros dois portugueses: o antigo central do Benfica Miguel Vítor, que está a cumprir a sexta época no clube, e o lateral esquerdo Hélder Lopes, antigo jogador de Beira-Mar e Paços de Ferreira.

André Martins conta ainda com passagens por Sporting, clube no qual se formou e evidenciou, Real Massamá, Belenenses, Pinhalnovense e Olympiacos (Grécia), além de ter atuado em duas ocasiões pela seleção portuguesa, ambas em 2013.

