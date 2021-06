Palhinha, de 25 anos, foi um dos três médios mais votados por parte dos treinadores e capitães das equipas do principal escalão, juntando-se nesta posição a Sérgio Oliveira, do FC Porto, nome que já tinha sido revelado na segunda-feira.

"Agradeço esta distinção. É muito gratificante para mim poder estar presente neste lote, algo que reflete bem a época coletiva e individual que tive", disse o internacional português, em declarações divulgadas pela LPFP.

Palhinha, que joga habitualmente no lugar de 'trinco', esteve em 32 jogos do campeonato, tendo sido considerado o melhor em campo em três, e somou um total de 2.667 minutos com a camisola dos 'leões'.

O campeão nacional Sporting já tinha quatro jogador no melhor 'onze' da época: os espanhóis Antonio Adán, guarda-redes, e Pedro Porro, defesa direito, o defesa-central uruguaio Coates e o lateral esquerdo Nuno Mendes.

Já o FC Porto tem dois jogadores, com Sérgio Oliveira e Pepe a serem, até agora, os únicos que não atuam no emblema de Alvalade.

